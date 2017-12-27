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среда, 27 декабря 2017 21:46

Канада планирует расширить военную помощь Украине

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Правительство Канады ищет способы расширения своей военной помощи Украине.

Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированный агрессией России", - заверил Саджан.

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По его словам, открытие Украина доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества. Он пообещал "продвигаться в этом вопросе".

"Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - подытожил Саджан.

Не менее пяти восточноевропейских государств продают Украину боеприпасы и вооружение. Об этом заявил директор ГП "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул.

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