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среда, 03 июля 2019 07:59

Канада будет поставлять в Украину бронетехнику

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Канада будет поставлять в Украину бронетехнику
Владимир Зеленский и Джастин Трюмо. Фото: офис президента Украины

В результате переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо достигнуты договоренности о поддержке Украиной в оборонной сфере.

"Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере. Давайте мы подпишем соглашение. Уверен, что это произойдет в ближайшее время. И тогда поговорим об этой новости", - сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Торонто, - пишет УНН.

"Мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадской оружия. И это положительное решение. Мы уже видим инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украина. и продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование ", - констатировал премьер-министр Канады ДжастинТрюдо.

"Мы осознаем, насколько важна для Украины является поддержка в тех проблемах, с которыми она сталкивается. Особенно, когда речь идет о незаконном вторжении России на территорию Украины. И именно поэтому мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России ", - резюмировал Джастин Трюдо.

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Лидеры стран G20 не будут предоставлять убежище для обвиняемых в коррупции. Обязательства зафиксировали в соответствующей декларации, которую подписали на саммите в Осаке.

С активами обвиняемых обещают действовать соответственно - "теснее сотрудничать по возврату".

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Дата
03
июля

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