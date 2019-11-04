Камбин всем составом завтра представит бюджет-2020

Проект бюджета Гончарук назвал бюджетом "развития страны и безопасности людей". ФОТО: Укринформ

Кабинет министров Украины 5 ноября всем составом представит бюджет на 2020 год в режиме онлайн.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Завтра в 11:00 всем составом правительства представим главный финансовый документ страны в следующем году для украинцев. Онлайн. Не переключайтесь", - написал он.

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Проект бюджета Гончарук назвал бюджетом "развития страны и безопасности людей".

"Наша философия очень проста. Государство должно не мешать, а, наоборот, создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет, и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается. Самая высокая ценность государства - социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них - медицина. в частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи".

3 ноября Кабинет министров утвердил на внеочередном заседании проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению. В первом чтении Рада поддержала проект бюджета 18 октября. Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год: доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн, расходы - в сумме 1170,0 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245, 8 млрд гривен, что на 33,8 млрд больше, чем в 2019-м.