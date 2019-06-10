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Каковы шансы партии Гройсмана попасть в парламент

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Каковы шансы партии Гройсмана попасть в парламент
Шансы на прохождение в парламент партии Владимир Гройсман равны нулю, считает политолог. Фото - Радио Свобода

Шансы на прохождение в парламент партии Владимира Гройсмана равны нулю. Вся проблема - в ее лидерах и их делах.

К этой партии присоединилась часть депутатов Рады от "Народного фронта" и министров, тоже по квоте НФ. Сейчас самое подавляющее большинство депутатов от "Народного фронта" и действующих министров является наиболее непопулярными в украинском обществе. Их рейтинги давно имеют устойчивое отрицательное значение. Такое мнение высказала член Правления международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова, передает 24 канал.

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"Разные неангажированные социологические исследования показывают, что подавляющее большинство граждан Украины сильно разочарованы в действующем составе украинского правительства. Люди считают их виновными в провале настоящих реформ, росте цен на газ и коммунальные услуги, в падении уровня жизни, в неспособности создать благоприятные условия для поддержки малого и среднего бизнеса, оттоке миллионов граждан Украины из страны на заработки за границу и в других бедах" , - пояснила Багрова.

В первую десятку избирательного списка партии "Украинская стратегия Гройсмана" вошли лидер партии Владимир Гройсман, министр образования Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова, министр культуры Евгений Нищук. Также пойдет министр юстиции Павел Петренко, экс-заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко, Андрей Тететерук, секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский, религиовед Виктор Еленский.

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