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воскресенье, 24 ноября 2019 19:48

"Какие претензии к Зеленскому?" - Портников о скандалах в "слуге народа"

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&quot;Какие претензии к Зеленскому?&quot; - Портников о скандалах в &quot;слуге народа&quot;
Большинство тех, кто голосовал за "слуг народа", в частности мажоритарщиков, даже не знали, кто это, говорит Виталий Портников. Фото: УНІАН

Скандалы вокруг "слуг народа" будут дальше множатся. В Офисе президента серьезно задумываются о внеочередных выборах парламента.

Об этом сказал публицист Виталий Портников.

"Их ("слуг народа". - Gazeta.ua) надо было набирать быстро в турборежиме.

С другой стороны, какие претензии к Владимиру Зеленскому? Он стал президентом. Ему нужно было собрать список депутатов. Партии, структур, идеологии нет. Где это все взять? Значит, спрашиваешь у знакомых - туда-сюда записать. Сразу набегает огромное количество проходимцев. Как понять, кто хороший или плохой, когда их в списке полтысячи? Если ты никогда в жизни не занимался политикой. Хочешь предложить всех, кто в политике не был, но вместе с тем, ни одного человека не знаешь. Если даже весь "Квартал 95" туда записать, не хватит.

И вот теперь имеем, то что имеем. Но это вопрос не к Зеленскому, а к украинскому народу. За кого вы голосуете? Это же не просто победа по спискам. Голосовали и за мажоритарщиков. Везде победили "слуги народа". Уверен, что 90% людей, которые за них голосовали, даже биографии не почитали - кто это, откуда.

Скандалы будут множиться каждый день", - отметил эксперт.

"В Офисе президента серьезно задумываются о необходимости внеочередных парламентских выборов", - сказал Портников в эфире телеканала "Еспресо".

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15 ноября из фракции "Слуга народа" исключили нардепов Анну Скороход и Антона Полякова. Они стали внефракционными. Официальной причиной исключения из партии назвали нарушения линии голосований. Арахамия заявил, что Скороход занималась диверсией внутри фракции.

Также Арахамия заявил, что "слуга народа" Роман Иванисов, которого, которого обвинили в наличии судимости за изнасилование несовершеннолетней, должен добровольно сложить мандат.

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Дата
24
ноября

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