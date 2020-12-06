Какие обещания не выполнили премьер Шмыгаль и министры

Правительство во главе с премьером Шмыгалем работает с марта. Фото: kmu.gov.ua

За 9 месяцев работы премьер-министр Денис Шмыгаль и министры не все выполнили, что обещали. Об этом пишет портал "Слово і діло"

Шмыгаль не выполнил обещание, что рабочие государственных шахт будут получать зарплату вовремя и в полном объеме. По состоянию на 1 октября, по данным Министерства энергетики, долг по зарплате перед работниками государственных угледобывающих предприятий составил 292,3 млн грн.

В начале ноября проблема все еще не была решена. В госбюджете планируется предусмотреть еще 1,4 млрд грн на выплаты горнякам до конца года и погашения задолженности, которая тянется еще с сентября. Необходимый для этого закон парламент принял. Долги перед шахтерами погасят, но зарплата все равно поступит не в срок.

Министру здравоохранения Максиму Степанову не удалось в ноябре обеспечить увеличение количества ПЦР-тестов на коронавирус до 50 тыс. в сутки. Кроме того, к середине ноября министр не смог увеличить количество коек, подключенных к кислороду, до 26 тыс.

Степанов обещал, что в этом году районные и городские больницы получат 210 новых компьютерных томографов. Однако недавно он заявил, что не говорил о закупке 210 томографов, закупить на самом деле планируют 161. По состоянию на конец ноября ситуация не изменилась.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев заявлял, что планирует провести "быстрый" внутренний аудит дел в ведомстве. Но до сегодняшнего дня аудит не проводили и в этом году его не будет.

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Среди обещаний премьера Шмыгаля, которые в процессе - построить и отремонтировать в следующем году почти 300 учебных заведений, обеспечить врачей всем необходимым, ввести накопительную пенсионную систему.

В процессе обещание министра внутренних дел Арсена Авакова - приобрести 300 видеокамер автофиксации нарушений ПДД, Степанова - до конца этого года обеспечить увеличение количества ПЦР-тестов на коронавирус до 100 тыс. в сутки, вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова - в 2021 году подключить к скоростному интернету 11 тыс. социальных объектов.

Ранее СМИ сообщали, что министра здравоохранения Максима Степанова могут заменить главным санитарным врачом Виктором Ляшко. А министра инфраструктуры Владислава Криклия - руководителем Укравтодора Александром Кубраковым.