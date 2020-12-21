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Какие фракции ходили меньше всего в Раду к концу года

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Какие фракции ходили меньше всего в Раду к концу года
В декабре состоялось 8 пленарных заседаний парламента. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

В декабре самые низкие показатели посещения заседаний Верховной Рады были в ОПЗЖ и "Батькивщины". Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Только треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированы на заседаниях: 33,2% и 32,3%.

Самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа" - 56,9% и 56,7%.

Среди депутатов "ЕС" все заседания посетили Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий.

Среди "Слуги народа" - Александр Корниенко, Дмитрий Наталуха, Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Дмитрий Костюк, Галина Янченко.

Почти не отличается показателем посещаемости "Голос" - в среднем на заседание ходили 56,3% депутатов.

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В декабре состоялось 8 пленарных заседаний ВР.

20 депутатов не были ни на одном заседании. Участие во всех заседаниях приняли половина парламентариев - 260 депутатов или 61%.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 246 - представители фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 24 - группы партия "За майбутнє", 20 - "Доверия". Работу начали 29 августа 2019-го.

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