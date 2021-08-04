Как украинцы относятся к идее досрочных выборов - опрос

На Востоке досрочные выборы поддерживают на Западе - нет. Фото: zn.ua

Проведение досрочных президентских и парламентских выборов поддерживают меньше половины опрошенных украинцев.

"Респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов - 48,7% и 38,3% не поддерживают. В то же время, в случае досрочных президентских выборов, мнения почти поровну - 43,2% поддерживают их и 46% не поддерживают", - свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Сторонников выборов в Раду больше на востоке страны - 51,8%. В Донецкой и Луганской областях - 55,5%. В западных областях 43,3% против выборов в парламент.

За проведение досрочных выборов президента больше всего выступают на востоке - 46,7%. На Донбассе - 56,9%. На западе досрочные выборы поддерживает 39,6%.

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На западе против досрочных выборов президента 49,2%. 43,3% против новых выборов в Раду.

Если бы парламентские выборы проходили в конце июля, в Верховную Раду прошли бы пять политических сил. Преодолели бы проходной барьер 5% "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Сила и честь". Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.