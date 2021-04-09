Как у Порошенко: рассказали об отношениях Зеленского с Ахметовым

Агия Загребельская рассказала об отношениях Зеленского с олигархами. Фото: Тарас Подолян

Отношения Зеленского с Ахметовым неплохие. Как и в предыдущих президентов. Больше всего подобные тем, которые имел с ним Порошенко. Так считает экс-государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельска.

"В 2014-2015 годах было наступление на бизнес Ахметова. Антимонопольный комитет начал расследование. А директор Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявлял, что энергетическая компания олигарха ДТЭК хочет много. Завершилось тем, что 2016- го появилась формула "Роттердам +" (цена угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. -Gazeta.ua), которая позволяла ДТЭКу получать сверхприбыли. Регулятор начал делать другие выводы, Антимонопольный комитет закрыл расследование ", - рассказала.

При Зеленскому АМКУ начал дело против "ДТЭК Западэнерго" за злоупотребление монопольным положением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львовгаз Фирташа оштрафовали на 75,6 млн грн

"Но уже в декабре прошлого года закрыли расследование в отношении " Роттердам + ". Мол, сверхприбылей она не приносила. А история с "ДТЭК Западэнерго" завершилась штрафом в 0,8 процента от прибыли за предыдущий год. Хотя законом предусмотрено 10 процентов. И сейчас на этом направлении нет никаких противостояний. Зеленский понимает, что не может ничего поделать с Ахметовым. Раньше имел общественную и политическую поддержку. Теперь и этого нет ", - подытожила.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С АГИЕЙ ЗАГРЕБЕЛЬСКОЙ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

Спикер Дмитрий Разумков голосует в интересах олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщают журналисты Bihus.info