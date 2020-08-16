Как проходит митинг в поддержку Лукашенко

Сегодня, в воскресенье 16 августа, в центре Минска проходит первая крупная акция в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.

Она началась в 12:00 на Площади независимости у Дома правительства по инициативе провластного общественного объединения "Белая Русь", передает BBC News Украина.

"Люди все еще прибывают колоннами. В руках они держат плакаты с надписями" Лукашенко - наш президент "и" Отведем страну от пропасти ", - сообщают журналисты с места событий.

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В то же время, ТАСС информирует, что участие в митинге принимают 400 человек.

Как отмечается, в 14:00 в Минске должна начаться митинг оппозиции "Марш за свободу".

Ранее сообщалось, что президентский кортеж прибыл на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Вероятно, Пезидента лично выступит на митинге.