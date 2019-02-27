"Как можно воровать у родителей?": Гладковський появился в телевизоре

Скандальный друг президента Олег Гладковський вышел в телеэфир.

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, друг президента Петра Порошенко Олег Гладковський, фамилия которого фигурирует в журналистском расследовании о хищениях в оборонной отрасли, появился в эфире телеканала ЗІК.

"У меня родители-пенсионеры сейчас платят налог на содержание Вооруженных сил. Как можно воровать у родителей?", - заявил он.

Гладковський назвал работу журналистов "частью грязных технологий".

"Это часть грязной борьбы за власть", - сказал он.

Своего сына Игоря, о котором написали журналисты, чиновник назвал заложником "грязных дел".

"Его реакция на это была такая же, как и моя, потому что ему неизвестно о анонимном источнике, неизвестны люди, которые упоминаются, он никогда не был и не участвовал в том, о чем говорится", - сказал Гладковський.

"Чтобы в конце концов этот, извините я даже не могу это назвать программой, этот бачок сливной, чтобы он уже был... полностью выяснена эта ситуация", - заявил Гладковский.

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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.