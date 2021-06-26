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суббота, 26 июня 2021 17:41

"Как хряпа для свиней" - волонтер показала фото с военной столовой
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Фото: Facebook.com/dianapetrenya

То, чем кормят военных 54-й отдельной механизированной бригады в стационарной столовой на полигоне "Широкий лан", напоминает "Хряпу для свиней". Об этом заявила в Facebook волонтер Диана Петреня. Она занималась модернизацией питания Вооруженных сил Украины в 2015-19 годах.

Волонтер опубликовала фото.

"То, что вы видите на фотках - завтрак и ужин 54 -й отдельной механизированной бригады. То что вы видите - это хряпа, хряпа кормят свиней. А 54-я бригада так кормит людей. Кормит в стационарной столовой на Ширлане. В столовой, где есть холодильники, места для хранения продуктов и нормальная посуда в нормальном количестве", - написала волонтер.

"Где ваша раскладка продуктов? Почему ее не вывесили в столовой? Как бойцы могут контролировать количество порции?", - спрашивает Диана Петреня.

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Также поинтересовалась, почему в заявке на продукты нет свежего мяса, или рыбы.

"Вы не умеете считать? Вы не умеете составлять раскладку? Ну так у вас есть программа специальная для этого. У вас в договорах прописано, что место поставки выбираете вы. Вы могли заказать свежее мясо прямо на Шир лан. Напоминаю - у вас там есть холодильники", - заявила волонтер руководству бригады.

По ее словам, "все сваливать в одну тарелку, при наличии посуды - это мягко говоря странно".

"Прекратите кормить людей как свиней", - пишет Диана Петреня.

В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский в солдатской столовой попробовал борщ и рисовую кашу. "Он остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих", - сообщал Офис президента.

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