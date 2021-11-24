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"Кадровый абсурд власти" - Розенко прокомментировал план ОП назначить Тищенко главой КГГА

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&quot;Кадровый абсурд власти&quot; - Розенко прокомментировал план ОП назначить Тищенко главой КГГА
Представитель "УДАР Виталия Кличко" Павел Розенко: "В команде президента серьезные проблемы с кадрами". Фото: Рівне Вечірнє

В случае принятия закона о столице у киевлян заберут право избирать власть, а Зеленский назначит Николая Тищенко главой КГГА.

Об этом заявил представитель "УДАРа Виталия Кличко" Павел Розенко в эфире "5 канала".

"Сегодня прошла информация, что главой КГГА может стать Тищенко. И они всерьез рассматривают в Офисе президента эту кандидатуру после того, как Верховная Рада должна утвердить новую редакцию закона о Киеве. Где у нас, у киевлян, забирают право избрать себе городского голову. Вместо того Зеленский будет брать таких Тищенко и ставить главой КГГА", - заявил Розенко.

Он отметил, что рассмотрение кандидатуры владельца ресторана "Велюр", неоднократно попадавшего в скандалы, свидетельствует о серьезных проблемах с кадрами в команде президента.

"Вы понимаете весь кадровый сегодня потенциал, что на руководителя Киева они серьезно рассматривают нашкваренного политика Тищенко? Вот вам в сегодняшней новости весь кадровый абсурд нынешней власти", - подытожил Розенко.

Напомним, ранее Тищенко прокомментировал информацию о своем возможном назначении главой КГГА. Он заявил, что все станет известно после принятия закона о столице.

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