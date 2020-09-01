Кадровые изменения в правительстве: в "Слуге народа" назвали два министерства

Вопросы к двум министерствам, возглавляющих Петрашко и Марченко. Фото: kmu.gov.ua

Во фракции "Слуга народа" есть вопросы к экономической работе Кабинета министров. Об этом сказал первый заместитель председателя фракции, председатель партии СН Алексей Корниенко в эфире телеканала ICTV.

Корниенко прокомментировал предыдущее заявление председателя фракции Давида Арахамии о ротациях в правительстве.

"Он говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде о каком-то сборе подписей или какие-то проекты решений. Он больше намекал что к Министерству экономики, Министерству финансов вопрос со стороны фракции монобильшинства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или ответят, или ответят некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить", - рассказал "слуга".

Также Корниенко сказал, что нардепов особенно интересует работа таможенной и налоговой службы.

Министерство финансов возглавляет Сергей Марченко, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Игорь Петрашко.

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Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром 17 марта. Марченка - 30 марта. Правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем работает с 4 марта.