Кадровые изменения в правительстве: в "Слуге народа" назвали 2 министерства

Вопросы к двум министерствам, возглавляемым Петрашко и Марченко. Фото: kmu.gov.ua

Во фракции "Слуги народа" есть вопросы к экономической работе Кабинета министров. Об этом сказал первый заместитель главы фракции, глава партии СН Алексей Корниенко в эфире телеканала ICTV.

Корниенко прокомментировал предыдущее заявление главы фракции Давида Арахамии о ротациях в правительстве.

"Он говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде о каком-то сборе подписей или каких-то проектах решений. Он больше намекал что к Министерству экономики, Министерству финансов вопросы со стороны фракции монобольшинства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или ответят, или ответят некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить", - рассказал "слуга".

Также Корниенко сказал, что нардепов особенно интересует работа таможенной и налоговой служб.

Министерство финансов возглавляет Сергей Марченко, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Игорь Петрашко.

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Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром 17 марта. Марченко - 30 марта. Правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем работает с 4 марта.