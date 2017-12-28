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четверг, 28 декабря 2017 16:50

"Качели" с Довгим не красят ни Луценко, ни правоохранительную систему - Пискун

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&quot;Качели&quot; с Довгим не красят ни Луценко, ни правоохранительную систему - Пискун
Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун (на фото) считает, что "за тот период, который прошел с момента начала производства в отношении депутата Олеся Довгого, уже можно было бы разобраться в ситуации". ukr.media

Открытие нового производства против Олеся Довгого после того, как провалилось предыдущее, дискредитируют всю правоохранительную систему Украины. Такое мнение высказал бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

"Такие "качели", которые происходят по этому делу, не красят ни Генеральную прокуратуру, ни правоохранительную систему. За тот период, который прошел с момента начала производства, уже можно было бы разобраться в ситуации", - заявил Пискун.

По его словам, открытие дела само по себе ничего не значит, поскольку по закону любое заявление должно быть зарегистрировано.

"Объявление о начале расследования – ничего не значащая вещь. Сейчас все заявления регистрируются, им дается ход. А вот что будет дальше – поживем, увидим", - резюмировал экс-генпрокурор.

Напомним, САП закрыла уголовное производство против народного депутата Олеся Довгого, не найдя в его действиях состава преступления, что вызвало конфликт антикоррупционной прокуратуры с Юрием Луценко. В отместку Генпрокурор заявил об открытии киевской прокуратурой нового производства, связанного с выделением земли Киевсоветом в 2007 году.

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