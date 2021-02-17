Кабмин вернул карантин

Автор: Reuters Области снова будут делить на 4 зоны

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно.

Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля.

В областях снова будут устанавливать разные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если 3 дня подряд хотя бы 2 из 5 показателей будут превышать норму и будет угроза коллапса медицинской системы. Речь идет о:

- загруженности коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

- более 60 госпитализаций с Covid-19 на 100 тыс. населения в течение 7 дней;

- рост числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

- менее 300 ПЦР-тестов 7 дней на 100 тыс. населения;

- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

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Оранжевый уровень: в течение недели норма будет превышать 1 из этих показателей. Он не имеет дополнительных ограничений.

Желтая зона предусматривает ограничения, которые действуют сейчас.

Зеленая - отмена всех ограничений. Ее смогут ввести по всей Украине, если будет достигнуто двух показателей: уровень заболеваемости ОРВИ минимум в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога; коэффициент выявленных случаев не превышает 5% от количества тестов.

С начала пандемии в Украине официально зарегистрировали почти 1,3 млн инфицированных коронавирусом граждан. Почти 25 тыс. человек умерли. Правительство обещало с 15 февраля начать вакцинацию от Covid-19. Однако на 17 февраля ни одна вакцина еще не поступила в страну.