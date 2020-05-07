Кабмин уволил языкового омбудсмена

Правительство уволило Татьяну Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка.

Соответствующее распоряжение премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 6 мая.

"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в документе.

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Татьяну Монахову назначили на должность 27 ноября 2019 года. До того работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета им. Петра Могилы в Николаеве.

24 апреля Монахова сообщила, что написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию и обвинила правительство и президента в игнорировании ее деятельности.