Кабмин урезал себе бюджет

Проект госбюджета подготовили ко 2-му чтению. Фото: yurfact.com.ua

В проект государственного бюджета на 2020 год на деятельность органов власти заложили на 10% меньше средств, чем в нынешнем году.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, презентуя обновленный проект бюджета.

"Дополнительные ресурсы надо искать в уменьшении затрат на государство, в борьбе с коррупцией и уменьшении теневого сектора. Мы предлагаем в этом бюджете уменьшить расходы на обслуживание деятельности правительства и центральных органов власти на 10% в среднем", - сообщил Гончарук.

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Правительство планирует сократить штат районных государственных администраций на 18 449 работников. Госслужащих, которые попадут под сокращение, предупредят за 2 месяца. Им выплатят все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.