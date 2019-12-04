Кабмин создал семь новых госорганов

Правительство создало новые агентства и инспекции.

Кабинет Министров создал семь новых центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта.

Они будут реализовывать государственную политику, которую будет формировать Министерство культуры, молодежи и спорта, пишет LB.ua

В частности правительство создало:

Госагентство по вопросам искусств

Госагентство по вопросам художественного образования

Госагентство развития молодежи и гражданского общества

Госагентство спорта

Госагентство развития туризма

Госинспекцию культурного наследия

Госслужбу охраны культурного наследия

По словам министра Владимира Бородянского, реформированное министерство полноценно заработает по новой модели с января 2020 года.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.