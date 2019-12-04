Кабмин создал семь новых госорганов

Кабинет Министров создал семь новых центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта.
Они будут реализовывать государственную политику, которую будет формировать Министерство культуры, молодежи и спорта, пишет LB.ua
В частности правительство создало:
Госагентство по вопросам искусств
Госагентство по вопросам художественного образования
Госагентство развития молодежи и гражданского общества
Госагентство спорта
Госагентство развития туризма
Госинспекцию культурного наследия
Госслужбу охраны культурного наследия
По словам министра Владимира Бородянского, реформированное министерство полноценно заработает по новой модели с января 2020 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $75 тыс. на идею: правительство зовет стартаперов
Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.
Комментарии