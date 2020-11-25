Кабмин придумал, как бороться с клонами на выборах

На заседании 25 ноября Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины". Фото: ЦИК

Проект закона, которым предлагается предупреждать избирателей о том, что кандидаты меняли фамилию, имя и отчество, согласовало правительство.

Предупреждение должно быть за пол года до выборов, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram.

По его словам, на заседании 25 ноября Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины".

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В проекте предлагают "информировать избирателей о кандидатах, которые в течение 6 последних месяцев до дня выборов меняли фамилию и/или имя собственное (одно из имен или все имена), и/или отчество путем обязанности внесения таких сведений в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародование этой информации ЦИК и ТИК ".

По словам Мокана, такие изменения обусловлены случаями введения в заблуждение избирателей кандидатами относительно своей личности.

Проект является важным, так как во время местных выборов Украину атаковало нашествие клонов. Кое-где попадались случаи регистрации нескольких полных тезок и различить кандидатов можно было только по биографическим данным. В этом году, например, на должность городского головы Ужгорода зарегистрировали 3 тезок, среди них и действующего главу города Богдана Андреева, а в Одессе за кресло мэра боролись 2 Зеленских, 5 Филимонов и Саакашвили.

По результатам опросов, некоторые избиратели путаются и по ошибке голосуют не за того кандидата.

Центральная избирательная комиссия начала получать информацию от территориальных избирательных комиссий по результатам второго тура выборов мэра. Известны результаты голосования в Ужгороде, Славянске и Бердянске, сообщает ЦИК в Facebook.