Кабмин подготовил Коломойскому сюрприз

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который должен урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволять возвращать их прежним хозяевам.
Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Громадське.
Сейчас на сайте парламента проект закона отсутствует.
В ноябре стало известно, что в украинском правительстве разрабатывают новый законопроект, в котором хотят прописать прямой запрет возвращать выведеные с рынка путем национализации банки прежним владельцам. Такое требование Украине выдвинул Международный валютный фонд.
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8 декабря глава Кабмина сообщал, что Национальный банк в сотрудничестве с правительством готовят законопроект, которым запретят возвращать неплатежеспособные банки их бывшим владельцам. Тогда премьер уточнил, что не знает, когда именно законопроект примут, однако, по его словам, это станет "вопросом ближайшего будущего".
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