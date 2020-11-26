Кабмин поддержал право Совета увольнять главу НАБУ

Соответствующим законопроектом будут внесены изменения в закон о деятельности НАБУ. Фото: glavcom.ua

Правительство сегодня поддержал законопроект, которым предусматривается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Предложение доработать его с доработкой однажды в секретариате Кабмина и также передать на рассмотрение парламента", - отметил он.

Соответствующее решение поддержали чиновники.

"Это законопроект, которым будут внесены изменения в закон о деятельности Национального антикоррупционного бюро. Для нас ключевая позиция - это сохранение независимости НАБУ, и одновременно приведения всех положений закона о его деятельности в соответствии с нормами Конституции Украины", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, правительство предложит Верховной Раде изменения, которые решают оба эти вопросы.

"В частности, предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ при наличии оснований, четко выписанных в законе. Важным положением предлагаемого законопроекта является положение, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя ", - рассказал премьер-министр.

Решение Окружного административного суда города Киева о деятельности Национального антикоррупционного бюро и его директора Артема Сытника является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Цель - заблокировать работу учреждения, разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти. Об этом заявил НАБУ.