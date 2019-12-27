Кабмин назначил первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции

 
Ексклюзивы
1/5
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 81
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6642
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6075
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 927
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3069
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2133
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3240
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Фото
Все фото
5
4
3
4
5
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Видео
Все видео
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 954
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3240
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3321
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 234
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 18:00

Кабмин назначил первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции

  Комментировать
Кабмин назначил первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции
Кабмин назначил нового первого заместителя председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции. Фото: УНН

Кабинет министров Украины назначил первым заместителем главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Елену Костенко.

Об этом говорится в распоряжении КМУ.

Согласно данным из официальной биографии, 32-летняя Елена Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета, является кандидатом юридических наук.

На государственную службу пришла в мае 2014 года, после Революции Достоинства, аналитиком в Кабмин.

В 2015-2016 годах работала и.о. директора Департамента по вопросам деятельности правоохранительных органов и органов юстиции Секретариата КМУ, а затем первым замом директора Департамента по вопросам эффективного управления госсобственностью Секретариата КМУ.

В рамках департамента в течение 2015 года принимала активное участие в проведении резонансных служебных расследованиях, в частности в проверке деятельности ГФС Украины относительно неэффективности управления.

С апреля 2016 года, после смены Кабмина Елена Костенко стала начальником Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.

На этой должности Костенко занималась созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки, которые находились в сфере управления МОН. Также Костенко занималась усовершенствованием нормативной базы этого управления Минобразования.

Ранее и.о. председателя ГАСИ был Александр Строкач.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кабмин назначил первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Ввели прописку в паспортах

Соглашение подписали 29 стран

Убили писателя, служившего в украинской армии

Взялись за владельцев земли

По улицам разбрасывали серебряные монеты

Депардье занимался проституцией

Самое читаемое
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 11736
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 1 Просмотров: 10926
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 10629
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 9090
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 8694
Политика
Кумовство или профессионализм: какие кадровые решения готовят в Укроборонпроме
Кумовство или профессионализм: какие кадровые решения готовят в Укроборонпроме Просмотров: 198
Правительство ликвидировало "зарплатное рабство"
Правительство ликвидировало "зарплатное рабство" Просмотров: 1305
Дело Шеремета: суд оставил Грищенко в тюрьме
Дело Шеремета: суд оставил Грищенко в тюрьме Просмотров: 225
Защита нацинтересов интересов и территориальной целостности - "ЕС" озвучила цели в 2020 году
Защита нацинтересов интересов и территориальной целостности - "ЕС" озвучила цели в 2020 году Просмотров: 72
Законопроект о труде поддержали в правительстве: подробности
Законопроект о труде поддержали в правительстве: подробности Просмотров: 396
Больше всего комментируют
12
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
5
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
4
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
3
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Голосов: 14345
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua