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среда, 18 августа 2021 22:11

Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину

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Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину
Иностранцам, которые имеют ковид-сертификат, разрешили не проходить самоизоляцию. Фото: DW

Кабинет министров изменил правила въезда иностранцев в Украину.

Так, иностранцы, которые имеют сертификат о прививках вакцинами одобренными ВОЗ, или выздоровели от Covid-19, могут не проходить самоизоляцию после пересечения государственной границы Украины. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

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Речь идет не только об иностранцах, но и о лицах без гражданства. Они также могут въехать в Украину при условии отрицательного результата ПЦР-тестирование на коронавирус или отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса.

С 5 августа, согласно постановлению Кабмина, изменились правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.

В частности, иностранцам, за исключением отдельных категорий, по прежнему при въезде в Украину нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования от коронавируса, действующий на весь срок пребывания в Украине, отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на коронавирус, которое проведено не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

Также от иностранцев во избежание самоизоляции требовался документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.

В Украине не планируют закрывать границы из-за роста случаев инфицирования штаммом коронавируса Delta.

Правила пересечения границы уже ужесточили, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Новые требования касаются не только иностранцев, но и украинцев.

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