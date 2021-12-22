К президенту и Раде обратились о переименовании РФ в Московию

Обращение поддержали депутаты из разных фракций.

Львовский областной совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с просьбой утвердить использование на всех уровнях в Украине названия Московия вместо Российская Федерация, а в отношении граждан РФ употреблять - московиты.

За обращение в среду проголосовали 43 депутата из разных фракций, сообщает Zaxid.net

Инициировала - фракция "Самопоміч".

"В последние несколько сотен лет северо-восточный сосед, постоянно посягающий на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием Россия, - сказано в обращении.

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Депутаты считают, что название Россия связано с фальсификации истории для обоснования притязаний России на чужие земли.

"Изменение названия Московского царства в 1721 году бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и оправдание оккупации части территории современной Украины", - говорится в тексте.

Председатель облсовета Ирина Гримак из "Європейської солідарності" и оба ее заместителя - Евгений Гирнык ("Батьківщина") и Юрий Холод ("Слуга народу") - во время голосования воздержались.

Переименовать РФ в Московию предлагал в июле 2019-го советник президента, теперь народный депутат от "СН" Никита Потураев.