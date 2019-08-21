К Порошенко в Раде присоединились двое мажоритарщиков - СМИ

Во фракцию политической партии "Европейская солидарность" в Верховной Раде присоединились 2 мажоритарщиков-самовыдвиженцев.

Об этом сообщила "Украинская правда".

Речь идет о действующем нардепе Алексее Гончаренко, который победил на 137-м округе в Одесской области, и Андрее Лопушанском, который выиграл 125-й округ во Львовской.

Отметим, что Гончаренко зашел в Раду 8-го созыва по списку "Блока Петра Порошенко" (ныне "Европейская солидарность") и был заместителем главы фракции.

Лопушанский официально баллотировался на этих выборах самовыдвиженцем. Впрочем, на сайте ЕС зафиксировано, что он "шел на выборы при поддержке партии" Европейская Солидарность".

Фракция партии "Европейская солидарность" получила 23 места в Раде по списку, 2 - по мажоритарному округу и 2 потенциальных голоса самовыдвиженцев.

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народа" -254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.