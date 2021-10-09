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суббота, 09 октября 2021 13:41

К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребиский

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К Порошенко прислали &quot;титушок&quot;, чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребиский
"Титушок" срочно собирали в субботу вечером через соцсети и группы для поиска подработки. Фото: Европейская Солидарность

В Козин к дому пятого президента Петра Порошенко привезли организованных "титушок", которых пытаются выдать за "возмущенную общественность". Цель организаторов - отвлечь внимание от акции, которая запланирована на воскресенье под домом действующего главы государства Владимира Зеленского.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал общественный активист, ветеран войны против российской агрессии Александр Погребиский.

"Титушок" для спектакля в Козине срочно собирали в субботу вечером через соцсети и группы для поиска подработки", - написал Погребиский.

По словам волонтера Юрия Бирюкова, спешка и вечер пятницы не дал организаторам проплаченного митинга возможности собрать большое количество людей. На фото, которое обнародовал Бирюков, - два-три десятка "представителей возмущенной общественности".

"Эта группа биомассы изображает из себя "возмущенную общественность". Эту самую общественность пытались наколядовать на митинг вчера, но вечер пятницы - все бухают, поэтому митинг перенесли на сегодня", - прокомментировал Бирюков.

Он отметил, что стоит такой митинг 500-600 грн за человека. Оплаченные три часа.

В воскресенье, 10 октября, запланирован автомарш граждан к государственной дачи, на которой живет Владимир Зеленский. Активисты планируют спросить президента об оффшорах, упоминание в Pandora Papers о возможном отмывании денег ПриватБанка, сотрудничество с олигархом Игорем Коломойским и "Вагнергейт".

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