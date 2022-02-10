Из-за неуважения к Высшему антикоррупционному суду теперь можно получить наказание

Судей ВАКС теперь нельзя унижать. Фото: Украинская правда

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Кодекс об админправонарушениях.

За неуважение судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) будет угрожать ответственность, говорится на сайте парламента.

Проявлениями неуважения к суду являются: злостное уклонение от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или непокорения указанных лиц и других граждан распоряжению председательствующего, нарушение порядка во время судебного заседания, а также совершение любых действий, свидетельствующих о явном пренебрежении суда или установленных в суде правил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не декларировали имущество и "отмазывали" пьяных водителей - Зеленский назначил 27 недобросовесных судей

С принятием этого закона судьи высших специализированных судов, в частности ВАКС, получают полномочия реагировать на неуважение к суду и нарушение порядка судебного заседания.

За соответствующий законопроект народные депутаты проголосовали 25 января. Документ, разработанный Министерством юстиции, позволяет штрафовать нарушителей от 850 до 2 550 гривен за неуважение к судьям.