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среда, 24 ноября 2021 11:39

Из-за конфликта с Офисом президента Бурба может попасть в большую политику - СМИ

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Из-за конфликта с Офисом президента Бурба может попасть в большую политику - СМИ
Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба может быть одним из возможных кандидатов на пост президента. Фото: Униан

Непрофессиональные действия Офиса президента Украины в ситуации со срывом операции по задержанию 32 российских бойцов "ЧВК Вагнера" превращают экс-начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбу в потенциального соперника президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье "Как из разведчика сделать президента" на "Апострофе".

По словам нардепа, секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, дискредитационная кампания против Бурбы началась как раз тогда, когда он рассказал, как все было.

"Мы сейчас говорим непосредственно о срыве спецоперации по "вагнеровцам" и всякая дискредитация личности выглядит как преследование Бурбы. С моей точки зрения, это делается для того, чтобы приуменьшить значение его информации", - отметил Костенко.

В свою очередь, нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, который активно освещает тему "Вагнергейта", считает, что Бурба продемонстрировал, что ставит присягу на первое место, выше, чем субординацию, подчинение определенным особам.

"Кстати, о том, что творит власть в сфере нацбезопасности, Бурба рассказывает далеко не один. У меня было интервью с офицером главного управления разведки Минобороны, который рассказывает, как СБУ срывало ему спецоперацию по освобождению украинцев из застенков "Изоляции". Он утверждает, что развал и противодействие ГУР МО в 2020 году были системными. То есть, много офицеров уже начали открыто об этом говорить, понимая, что нас сейчас оголяют перед врагом", - добавил Арьев.

Издание также отмечает, что, какую бы тактику давления ни выбрала сейчас Банковая - она в любом случае проиграет.

"Если власть будет его преследовать – из Бурбы сделают политического игрока, своими же руками вытолкнув его в большую политику", - пояснил "Апострофу" политолог Виталий Кулик.

Остается еще один сценарий, пишет "Апостроф", - перестать информационно атаковать экс-начальника ГУР МО, а выйти с честной коммуникацией к украинскому народу.

"Но этот вариант, видимо, слишком зрелый для незрелой украинской власти. Скорее всего будут предприняты агрессивные действия, что автоматически сделает Бурбу политиком первого эшелона и даже одним из возможных кандидатов на пост президента", - резюмируют журналисты.

Напомним, на днях в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба сделал ряд громких заявлений о так называемом "вагнергейте".

По словам Бурбы, указание перенести операцию по "вагнеровцам", ему передал глава Офиса президента Андрей Ермак. Сразу же после этого заявления, против Бурбы началась негативная пиар-кампания.

Ранее в парламенсткой ВСК признали, что спецоперация по задержанию боевиков "ЧВК Вагнера" действительно была перенесена с 25 на 30 июля 2020 года. Эта отсрочка стала критической, ведь 29 июля в Минске КГБ Беларуси перехватили наемников и выдали их России. Но кто непосредственно принял решение о переносе операции – парламентарии так и не выяснили, ведь у главы ОП Андрея Ермака не может быть таких полномочий, а президент Владимир Зеленский письменных указаний не давал. При этом, ни Ермака, ни Зеленского ВСК не допрашивала.

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