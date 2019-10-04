Известный российский адвокат присоединился к защите Порошенко

Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Фото: Інна Соколовська

Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите Петра Порошенко в ряде сфабрикованных уголовных дел против пятого президента Украины.

О таком сообщает "Европейская солидарность".

Решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к России. В частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Это производство начали по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.

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В партии сказали, что в этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразным. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине.

Заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов подал иск к пятому президенту Петру Порошенко, его партии "Европейская солидарность" и к телеканалу "Прямой".