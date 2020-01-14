Известный музыкант Положинский дал показания по делу Шеремета

Сашка Положинского вызвали в суд. Фото: Сегодня

Музыкант, фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский дал показания в качестве свидетеля по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Рассказал всю правду, все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались, общение проходило в присутствии одного из адвокатов Андрея Антоненко. Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружественное. Не знаю, возможно, это хитрости и просто "плохой коп" ко мне не пришел, и мне достался тот, который в паре "плохой-хороший" должен был быть "хорошим"... Каких-то вопросов, негатива к следователю к меня нет", – он сообщил в видеоролике, который опубликовал в фейсбуке.

Положинский высказал надежду, что Антоненко, а также других подозреваемых – детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь оправдают, так как они, по его мнению, не имеют отношения к убийству Шеремета.

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12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.