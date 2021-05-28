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пятница, 28 мая 2021 08:19

Известно, когда Украина полностью прекратит импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

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Известно, когда Украина полностью прекратит импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
Украина хочет до 2023 года интегрироваться в европейские электросети. Фото: pixabay.com

Украина сможет окончательно прекратить импорт российской и белорусской электроэнергии через два года.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"Решение о запрете на импорт электроэнергии из Беларуси было принято. Официальная цель, к которой мы движемся и над которой упорно работаем, - это в 2023 году вообще отрезаться от электросетей РФ и Беларуси и интегрироваться в европейскую сеть. Объединить наши электросети", - заявил Кулеба.

Он убежден, что в таком случае потом у этих стран "вообще никто ничего не сможет купить".

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Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, остановила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября. Решение регулятор принял 26 мая.

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