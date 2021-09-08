Изменили состав Координационного совета по противодействию Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил внесение изменений в состав Координационного совета по противодействию коронавирусу.
В персональном составе совета утвердили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра здравоохранения Виктора Ляшко, указ № 456/2021 опубликован на сайте президента.
В соответствии с указом президента из состава совета были выведены четыре человека:
бывший министр внутренних дел Арсен Аваков;
бывший министр здравоохранения Илья Емец;
бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий;
бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
В состав Координационного совета ввели:
министра инфраструктуры Александра Кубракова;
министра внутренних дел Дениса Монастырского;
заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Игоря Кузина.
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Рост количества больных в Украине начался в начале августа. В связи с этим пик заболеваемости может прийтись на октябрь-ноябрь. Можем иметь только один месяц стабильного пика заболеваний, но учитывая предыдущие волны, это может продолжаться и два-три месяца.
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