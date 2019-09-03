Изменения в Конституцию: Рада сделала очередные шаги

Нардепы обратились в Конституционный суд относительно изменений в основной закон.

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде.

За такое решение проголосовали 337 народных депутатов во вторник.

Предлагается изменить Основной закон и закрепить, что "исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения", пишет "Інтерфакс-Україна"

Предлагается изъять из статьи случаи, для которых могут быть исключения - когда это касается трудовых споров, споров по защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня опубликования.

Президент Владимир Зеленский подал законопроект до 29 августа.

Также Верховная Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

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3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.