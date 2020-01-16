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четверг, 16 января 2020 14:50

Изменения Путина до Конституции РФ вынесут на референдум

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Изменения Путина до Конституции РФ вынесут на референдум
Законопроекты о поправках к Конституции, скорее всего, внесут в Госдуму в феврале-марте. Фото: img03.rl0

К 1 мая в России планируют провести референдум по изменениям в Конституцию, которые ранее предложил президент Владимир Путин.

Об этом российскому агентству ТАСС сообщил источник в Совете Федерации

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней".

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По словам собеседника, законопроекты о поправках к Конституции, скорее всего, внесут в Госдуму в феврале-марте. При этом уже сейчас разрабатывают порядок проведения всероссийского голосования.

21 января на заседании Совет Совфеда утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.

15 января во время оглашения послания Федеральному собранию РФ Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию страны. Речь идет о том, что на территории России конституция фактически должна иметь приоритет над международным правом.

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