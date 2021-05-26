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среда, 26 мая 2021 10:46

Избрание руководителя САП: активисты назвали 21 недобросовестных кандидатов, среди них - "слуга народа"

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Избрание руководителя САП: активисты назвали 21 недобросовестных кандидатов, среди них - &quot;слуга народа&quot;
Конкурс начался в этом году. Фото: УНН

После двух этапов конкурса на должность руководителя и заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры претендует 37 кандидатов. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Среди них 21 - в действиях и документах которых найдено нарушения по меньшей мере одного из пяти критериев добропорядочности:

надлежащее декларирование;

профессиональная этика;

политическая нейтральность;

другие нарушения добродетели (нарушение правил академической недоброчесности, случаи неупорядоченного конфликта интересов и т.д.).

Организации ЦПК, Фонд DEJURE, Автомайдан и Transparency International Ukraine проанализировали имущество, образ жизни, профессиональный путь и политические связи кандидатов, и сформировали перечень претендентов, репутация которых - под вопросом.

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С такими кандидатами можно ознакомиться ЗДЕСЬ

В список недобросовестных в частности попал народный депутат от "Слуга народа", председатель комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Тот в 2019-20 годах не декларировал ни одного места жительства в Киеве, хотя ежемесячно получал 20 тыс. грн бюджетной компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера.

Не задекларировано также и место проживания дочери кандидата, которая с 2019-го работает в Киеве помощником-консультантом другого народного депутата, коллеги по фракции "Слуга народа" Андрея Задорожного.

В позапрошлом году Костин продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии - доход на сумму 1,2 млн грн.

Одну из квартир продал за 718 тыс. грн. По декларациям, ее стоимость на момент приобретения в 2010 году выглядит сильно заниженной - 15,7 тыс. грн или около $2 тыс. Похоже на намерение "оптимизировать" налогообложение.

Также активисты заявляют о несоответствии критерию политической нейтральности.

Костин является членом политсовета и народным депутатом от "СН", ранее был депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт перемен".

Жена "слуги" работает помощником-консультантом его коллеги по партии, парламента и комитета Дырдина, а жена Дырдина - помощником-консультантом Костина. Похожий "обмен" существует и между депутатом Задорожним. Помощником-консультантом последнего работает дочь Костина, а вероятно, сын Задорожного - помощником-консультантом Костина. Это - возможные случаи кумовства (использование служебных полномочий в интересах близких лиц).

Кроме того активисты напоминают - Костин ответственный в парламенте за судебную реформу. Однако именно в период его руководства комитетом надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

В частности, остановился процесс перезапуска Высшей квалификационной комиссии судей, из-за чего не хватает уже около 2 тыс. судей. Вместо перезапуска Высшего совета правосудия началось его усиление. А судей Конституционного суда парламент продолжает назначать без применения прозрачного конкурса.

Среди других недобросовестных кандидатов активисты называют и.о. руководителя САП Максима Грищука.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, которого подозревают во взяточничестве, имеет связи с членами комиссии по избранию руководителя САП, сообщали журналисты.

Конкурс начался 25 января. В прошлом году в августе Назар Холодницкий уволился с должности председателя САП. Проработал более четырех лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук.

Кандидатов на руководящие должности в САП отбирают через проверку на полиграфе и практические задачи.

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