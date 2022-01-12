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среда, 12 января 2022 12:29

Избрание руководителя ДБР – активист заявил о "зраде"

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Избрание руководителя ДБР – активист заявил о &quot;зраде&quot;
Сухачева назначили директором ДБР под Новый год. Фото: @dbr.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований неконституционным способом.

Об этом написал в Facebook основатель организации StateWatch юрист Александр Леменов.

"30 декабря конкурсная комиссия, контролируемая персонально заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, быстренько избрала на (недо)конкурсе Сухачева. Конкурентами были двое его подчиненных. Цирк, просто цирк", - отметил он.

По его словам, Сухачева избрали, потому что через ДБР "догоняют" нардепа Петра Порошенко. "Вручили подозрение, будут пытаться задержать по прилету 17 января", - пишет Леменов.

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А 31 декабря Сухачева "быстренько" назначили указом президента.

"К слову, это неконституционный шаг, потому что такого права у гаранта Конституции в статье 106 Основного Закона нет. А профильный закон должен дублировать то, что есть и чего нет в Конституции", - заметил юрист.

Алексея Сухачева назначили директором ДБР на пять лет. До этого почти два года ведомством руководили люди со статусом "исполняющий обязанности": Ирина Венедиктова, которая сейчас работает генпрокурором, затем ее заместители - Александр Бабиков и Александр Соколов.

Зеленский уже "избрал" Сухачева руководителем ДБР до результатов конкурса, сообщал в ноябре активист.

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