Избрали нового председателя Верховного суда

Всеволод Князев начнет управлять Верховным судом с 1 декабря. Фото: supreme.court.gov.ua

Пленум Верховного суда в пятницу тайным голосованием избрал нового председателя ВС - Всеволода Князева.

Судья Князев - секретарь Большой палаты суда, займет новую должность с 1 декабря после завершения каденции нынешнего председателя суда Валентины Данишевской, сообщает "Інтерфакс-Україна"

В поддержку кандидатуры Князева проголосовали 98 судей.

За судью Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Владимира Погребняка проголосовали 49, за судью ВС в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - семь.

"Это точно не худший из вариантов, которые были. Верховный суд умеет приятно удивить. Возможно, еще не все там потеряно", - пишет в Facebook председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков.

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8 октября Данишевская заявила, что уходит в отставку. После увольнения председатель ВС получит содержание 150 тыс. грн в месяц, плюс 850 тыс. грн разово, сообщал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Пленум ВС решил обратиться в Конституционный суд с представлением о конституционности отдельных положений закона в части реформы Высшего совета правосудия.