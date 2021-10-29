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Избирателя "покупают" бесплатными приемами у врачей и благотворительными фондами – КИУ

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Избирателя &quot;покупают&quot; бесплатными приемами у врачей и благотворительными фондами – КИУ
Выборы состоятся в это воскресенье. Фото: Reuters

Во время избирательной кампании в округах 197 в Черкасской и 184 в Херсонской областях кандидаты в народные депутаты активно использовали технологию "добрых дел".

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

Технология имеет признаки косвенного подкупа избирателей. Избирателям предоставляют определенные материальные блага, чтобы побуждать их голосовать в пользу заинтересованных кандидатов.

К примеру, накануне голосования ряд кандидатов в двух округах организовывали бесплатный прием граждан у профильных врачей.

К ведению скрытой агитации привлекали благотворительные фонды, аффилированные с кандидатами. В 184 округе агитацию в пользу кандидата Геннадия Лагуты осуществлял благотворительный фонд Игоря Колыхаева "Нам здесь жить".

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Значительной проблемой на выборах стало использование технологии двойников. Речь идет о фактически полном копировании имен, фамилий и иногда отчестве кандидатов.

В 184 округе зарегистрировали трех кандидатов с фамилией Лагута: Лагута Геннадий Борисович, Лагута Геннадий Борисович, Лагута Геннадий Николаевич.

В 197 округе - три кандидата с фамилией Голуб, два из которых имеют ФИО Голуб Владислав Владимирович.

Количество кандидатов выросло

По сравнению с выборами народных депутатов 2019 года количество кандидатов возросло.

В 2019 году на 184 округе баллотировались 10 человек, на выборах 31 октября 2021 года - вдвое больше, 19 кандидатов. В 197 округе количество кандидатов возросло с 17 до 26 человек.

В позапрошлом году в 197 округе кандидатов выдвинули семь партий, в этом – 18.

31 октября пройдут промежуточные выборы в Верховную Раду и выборы мэра Харькова. В день голосования будут работать 8500 правоохранителей.

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29
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