Избирательный кодекс: проходной барьер будут выбирать из двух вариантов

Сейчас проходной барьер - 5%. Фото: dt.ua

Руководители фракций проведут консультации относительно того, какой проходной барьер прописывать в новом Избирательном кодексе.

Об этом сказал спикер Андрей Парубий на итоговой пресс-конференции 5 июля.

"Рабочая группа имеет два предложения: 4 и 5. За какую цифру будет больше "за", та и будет поставлена. Я соберу глав фракций и спрошу, по какой из поправок имеем больше плюсов", - сказал Парубий.

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Сейчас проходной барьер в Верховную Раду установлен на уровне 5%. В нынешнем созыве Верховной Рады 6 фракций и 2 группы.