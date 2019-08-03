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Избирательную комиссию на 50-м округе в Донбассе признали бездействующей

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Избирательную комиссию на 50-м округе в Донбассе признали бездействующей
ОИК № 50 отказалась пересчитывать голоса. ФОТО: unian.ua

Центральная избирательная комиссия возьмет на себя полномочия ОИК №50 и самостоятельно пересчитает голоса в Донецкой области.

Об этом пресс-служба ЦИК сообщила на официальной странице в Facebook.

2 августа Комиссия провела заседание, на котором установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе. Причиной этому послужил отказ последней доставить в ЦИК протоколы с результатами голосования.

Комиссия обязала членов ОИК № 50 передать уполномоченным представителям ЦИК пакеты с избирательными документами отдельных избирательных участков. С просьбой обеспечить охрану во время приема, передачи и транспортировки от ОИК в ЦИК указанной документации Комиссия обратилась к Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против членов избирательной комиссии возбудили уголовное дело

Из-за отказа пересчитывать голоса против ОИК 50-го округа возбудили уголовное дело. Санкция статьи, которую инкриминируют избирательной комиссии, предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан либо лишение свободы сроком до 3 лет.

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