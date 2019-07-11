Избирателей покупают поездками на курорт

Избирателям предлагают поехать бесплатно на Буковель. Фото: tvoemisto.tv

Избирателям на Прикарпатье организуют бесплатные туры в Буковель.

Поездку устраивают от имени кандидатов партии "Слуга народа" и кандидата-самовыдвиженца, члена партии УКРОП Виктора Шевченко - об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Желающих бесплатно поехать на Буковель достаточно много, ежедневно с каждого округа в среднем отправляются до трех автобусов "туристов". Им предлагают бесплатно посетить озеро молодости, пообедать, прогуляться по территории комплекса и встретиться с кандидатами от округов.

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КИУ напоминает, что в соответствии с Законом "О выборах народных депутатов Украины" запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям средств или безвозмездно или на льготных условиях товаров или услуг.

Такая предвыборная агитация является косвенным подкупом избирателей.

В Одессе полиция прекратила раздачу "подарков" от одного из кандидатов в нардепы. По спецлинии "102" поступило сообщение о подкупе избирателей.