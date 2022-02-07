Избиение в Укрэксимбанке: журналистов зовут на суд

9 февраля в Голосеевском районном суде города Киева продолжат рассмотрение дела о нападении на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" в государственном Укрексімбанк.
Об этом сообщил журналист Андрей Яницкий в Facebook.
Заседание запланировано на 15:30.
"Приглашаю коллег-журналистов посетить судебное заседание и продемонстрировать солидарность с коллегами. Или распространить это сообщение, или опубликовать информацию о суде на своих ресурсах.
Это важный и символический для всего сообщества журналистов судебный процесс. Если уж в такой ситуации, где есть все доказательства, мы не получим справедливого наказания для нападающих, то о какой безопасности журналистов и уважении к профессии можно говорить вообще?", - написал он.
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Журналист объяснил, как попасть на судебное заседание.
"Отправьте на электронный адрес суда ходатайство (адреса и шаблон прилагаются). Адрес суда для переписки: [email protected] Лучше наложить цифровую подпись или отправить скан на официальном бланке с печатью и подписью", - рассказал журналист.
В октябре прошлого года на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрексімбанк Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос.
Журналисты восстановили уничтоженное видео. На акции требовали отставки руководства банка.
Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей. Он написал заявление об увольнении.
Также подозрения сообщили бывшим работникам банка Владимиру Пикалову, Игорю Тельбизову и Олегу Осипову.
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