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суббота, 06 октября 2018 21:20

Из "Батькивщины" выгнали партийца, причастного к избиению чиновника

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Из &quot;Батькивщины&quot; выгнали партийца, причастного к избиению чиновника
Заместитель руководителя фракции "Батькивщина" в ВР Сергей Соболев: "Для нас нет неприкасаемых". Фото: Информатор

В партии "Батькивщина" заявили, что исключили из своих рядов Андрея Акритова, якобы причастного к избиению главы государственной исполнительной службы Приморского района Запорожской области Сергея Гогунского.

"Для нас нет неприкасаемых ... перед законом все должны быть равны. Теперь задача правоохранителей разобраться в деталях инцидента", - заявил замглавы фракции "Батькивщина" в Верховной Раде, нардеп Сергей Соболев, сообщает пресс-служба партии.

При этом нардеп призвал губернатора Запорожской области Константина Брыля "не спекулировать на деле и не мешать расследованию".

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Ранее глава Запорожской ОГА сообщил, что "представители местной преступной группировки" похитили Сергея Гогунского в багажнике авто и избили.

По словам губернатора Запорожской области, к избиению причастен Андрей Акритов, "который сотрудничает с местной ячейкой БЮТ". Брыль также заявил, что обратился к главе облуправления Нацполиции и прокурору региона и намерен "держать дело на личном контроле".

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