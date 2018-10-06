Из "Батькивщины" выгнали партийца, причастного к избиению чиновника

В партии "Батькивщина" заявили, что исключили из своих рядов Андрея Акритова, якобы причастного к избиению главы государственной исполнительной службы Приморского района Запорожской области Сергея Гогунского.
"Для нас нет неприкасаемых ... перед законом все должны быть равны. Теперь задача правоохранителей разобраться в деталях инцидента", - заявил замглавы фракции "Батькивщина" в Верховной Раде, нардеп Сергей Соболев, сообщает пресс-служба партии.
При этом нардеп призвал губернатора Запорожской области Константина Брыля "не спекулировать на деле и не мешать расследованию".
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Ранее глава Запорожской ОГА сообщил, что "представители местной преступной группировки" похитили Сергея Гогунского в багажнике авто и избили.
По словам губернатора Запорожской области, к избиению причастен Андрей Акритов, "который сотрудничает с местной ячейкой БЮТ". Брыль также заявил, что обратился к главе облуправления Нацполиции и прокурору региона и намерен "держать дело на личном контроле".
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