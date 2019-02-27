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среда, 27 февраля 2019 14:38

Из АМКУ увольняется куратор фармацевтики - СМИ

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Из АМКУ увольняется куратор фармацевтики - СМИ
Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Светлана Панаиотиди готовит заявления на увольнение по собственному желанию. Фото: Экономическая правда

Светлана Панаиотиди готовится освободить должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, увольнение Панаиотиди планируется оформить как ее личную инициативу (заявлением по собственному желанию).

В разговоре с "ЭП" Панаиотиди отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о своем возможном увольнении.

Согласно расследованию "Экономической правды", опубликованному еще в июне 2018 года, в увольнения Панаиотиди был заинтересован премьер-министр Владимир Гройсман.

В АМКУ Светлана Панаиотиди отвечает за фармацевтические рынки и входит в коллегию по обжалованию нарушений в публичных закупках, которая состоит из трех госуполномоченных.

Комитет является коллегиальным органом, который принимает решения большинством голосов.

Українські новини
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