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понедельник, 23 августа 2021 19:48

Июль стал удачным: показали зарплаты чиновников правительства

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Для членов правительства июль оказался очень удачным месяцем с точки зрения размеров полученных зарплат.

Благодаря отпускным, материальной помощи на оздоровление и для решения социально-бытовых проблем некоторые министры и большинство их заместителей получили от 130 до 170 тыс. грн, сообщает портал "Слово і діло"

Самым высокооплачиваемым членом правительства в июле была вице-премьер Ольга Стефанишина. Ей насчитали 135 тыс. 546 грн вместе с отпускными и помощью к отпуску. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заработал 131 тыс. 923 грн - тоже с отпускными и помощью на оздоровление.

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Вице-премьер - министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заработал 127 тыс. 590 грн - это отпускные, помощь к отпуску и оплата за время командировок.

Зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля составляла 56 тыс. 302 грн. Последняя зарплата Арсена Авакова как министра внутренних дел - 31 тыс. 42 грн. Нынешний глава МВД Денис Монастырский заработал в июле 26 тыс. 209 грн - меньше других министров (но его назначили только 16 июля).

 

Из заместителей высокой зарплатой похвастаться может Елена Высоцкая из Министерства юстиции: она заработала 175 тыс. 133 грн. Кроме оклада и надбавок, ей выплатили зарплату за отпуск, помощь на оздоровление и помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Остальные заместители министра юстиции тоже неплохо заработали. Например, Валерия Коломиец - 137 тыс. 114 грн, Виталий Василик - 113 тыс. 466 грн, Иван Лещина - 108 тыс. 922 грн.

Александр Мыронюк и Игорь Старобинский, которых в июле уволили из Министерства обороны, заработали 145 тыс. 570 грн и 142 тыс. 195 грн.

Первый заместитель министра развития громад и территорий Василий Лозинский заработал 171 тыс. 566 грн - это с премией, отпускными и помощью на оздоровление.

Заместители министра социальной политики в прошлом месяце получили премии, отпускные, помощь на оздоровление, некоторые - и единовременное вознаграждение. Так, Валерия Бушкова в результате получила 151 тыс. 938 грн, Евгений Котык - 146 тыс. 641 грн, Борис Лебедцов - 138 тыс. 31 грн, Ольга Ревук - 107 тыс. 435 грн.

Средняя зарплата в Украине составила 14,3 тыс. грн. Но правительство хочет, чтобы зарплата росла дальше и достигла европейского уровня, заявлял премьер в прошлом месяце.

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