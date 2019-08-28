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среда, 28 августа 2019 13:33

Исследование показало, сколько украинцов смотрели "Слугу народа" до выборов

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Исследование показало, сколько украинцов смотрели &quot;Слугу народа&quot; до выборов
Больше всего "Слугу народа" смотрели избиратели Владимира Зеленского. ФОТО: сайт "Квартал 95"

До начала избирательной кампании сериал "Слуга народа", снятый студией "Квартал-95", смотрели 50% украинцев. Выступления "Квартала" — 85% украинцев.

Таковы результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Больше всего "Слугу народа" смотрели избиратели Владимира Зеленского, которого для участия в президентских выборах выдвинула одноименная партия, - 64%.

Меньше всего среди зрителей сериала было избирателей кандидата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрия Бойка — 35%.

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"Слуга народа" - украинский комедийный политический телесериал производства студии "Квартал-95" об избрании президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории - Василия Голобородько в сериале исполняет нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Премьера первого сезона сериала состоялась 16 ноября 2015-го на украинском телеканале "1+1", а в декабре 2015-го состоялся телевизионный показ последней 24-й серии первого сезона.

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