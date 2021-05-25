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вторник, 25 мая 2021 10:26

Исключение Шевченко – вопрос лишь "слуг народа"

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Исключение Шевченко – вопрос лишь &quot;слуг народа&quot;
"По Шевченко стало понятно, что все так закончится", говорит политолог Владимир Фесенко. Фото: "Главком"

В "Слуге народа" колебались исключать ли народного депутата Евгения Шевченко. С решением затянули, потому фракция неоднородная и у депутатов разные мнения. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"Почему исключили именно сейчас, понятно – арест белорусского оппозиционера таким противоправным путем как захват самолета – это стало последней каплей. События возмутили многих людей, которые колебались, исключать ли Шевченко. На позицию многих членов фракции также повлияла позиция президента Украины", – говорит Фесенко .

И добавляет: "Фракция – большая, неоднородна. Там есть разные мнения. А чем больше фракция, тем больше проявляется неоднородность. Такое было во всех фракциях. "Нашей Украине","Блоке Юлии Тимошенко", даже в "Партии Регионов" были драки, похожая ситуация была в "Блоке Петра Порошенко" – там была внутренняя оппозиция, которая в 2015 году фактически выступила против Порошенко".

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Политолог также отмечает, что больших скандалов в "слуг" стало меньше после громких исключений.

"В частности, после исключения людей, которые были внутренней оппозицией, как Дубинский, который голосовал зачастую вопреки позиции фракции. По Шевченко стало понятно, что все так закончится. Перед нардепами сейчас стал вопрос – или тоже вставать в оппозицию и покинуть фракцию, или быть дисциплинированным. Фракция стала более солидарной, уровень дисциплины вырос", – говорит Фесенко.

Политолог также комментирует, почему "слуги" не собрались на заседание для голосования.

"Такая практика "слуг народа" – они большинство решений принимают через онлайн-голосования. Наиболее ключевые решения принимают на заседаниях фракции. Но часто голосуют в текущем режиме. Таким образом действуют еще с конца 2019 года. Регламент Верховной Рады не регламентирует внутреннюю деятельность фракций. Это регулируется уставом партии, являются внутренние документы фракций", – говорит Фесенко.

Народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко исключили из фракции. В "СН" заявили, что нардеп нанес ущерб международному имиджу Украины.

Беларусь экстренно посадила самолет Ryanair, сообщив о минировании. После посадки лайнера был задержан оппозиционный журналист, которого белорусские власти обвиняют в терроризме.

Когда в Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, Шевченко восхвалял самопровозглашенного президента страны, диктатора Александра Лукашенко.

20 апреля Шевченко в Минске встречался с Лукашенко. В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистов". В феврале он ездил на встречу к самопровозглашенного президента Беларуси.

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