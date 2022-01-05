Ипподром беглеца Онищенко арестовали

Онищенко имеет паспорт РФ. Фото: Facebook.com/aleksandr.onyshenko

Высший антикоррупционный суд наложил арест на центр конного спорта в Херцлаке в Германии, принадлежащий бывшему народному депутату Александру Онищенко.

Такое решение коллегия судей приняла 23 декабря, пишет "Слово і діло".

Арестовать центр конного спорта Gut Einhause просил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также просил ареста корпоративных прав Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% от ее уставного капитала, принадлежащей компании Ostexpert Limited.

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По словам прокурора, имущество было получено в результате совершения уголовных правонарушений, в которых обвиняется Онищенко. В частности, на счета Ostexpert limited в Латвии вывели средства, вероятно, преступного происхождения.

Украинские правоохранители получили от немецких органов информацию о приобретении Онищенко через Ostexpert limited центра конного спорта за €19,08 млн.

Также экс-нардеп приобрел за €2 млн конюшни для лошадей.

Суд арестовал имущество, поскольку считает, что оно может подлежать специальной конфискации.

Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Речь идет о присвоении более 740 млн грн Укргазвидобування.

В октябре прошлого года Онищенко заявил, что получил гражданство Российской Федерации. Депутат уехал из Украины в 2016 году. Тогда в июле Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Был членом депутатской группы "Воля народа". Находился то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины. В 2019 году бывшего нардепа задержали и взяли под стражу в Германии. В мае 2020-го издание Deutsche Welle сообщило: Германия отказала Онищенко в убежище. Его адвокат заявил, что у Онищенко остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является. Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-нардепа заочно.