Ипподром беглеца Онищенко арестовали

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 3069
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1125
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10512
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 990
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3897
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1071
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4788
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2808
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 810
Фото
Все фото
7
4
7
4
7
Благодарили мэра и &quot;слугу народа&quot;: в селе торжественно открыли школьный туалет
Благодарили мэра и "слугу народа": в селе торжественно открыли школьный туалет
Народный депутат пошла на учет в военкомат
Народный депутат пошла на учет в военкомат
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
Зеленский отозвался с &quot;короткого зимнего&quot; отдыха
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
Зеленский с Коломойским приехали в &quot;Буковель&quot; - СМИ
Зеленский с Коломойским приехали в "Буковель" - СМИ
Видео
Все видео
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1944
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3168
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1629
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1980
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1233
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
среда, 05 января 2022 14:11

Ипподром беглеца Онищенко арестовали

  Комментировать
Ипподром беглеца Онищенко арестовали
Онищенко имеет паспорт РФ. Фото: Facebook.com/aleksandr.onyshenko

Высший антикоррупционный суд наложил арест на центр конного спорта в Херцлаке в Германии, принадлежащий бывшему народному депутату Александру Онищенко.

Такое решение коллегия судей приняла 23 декабря, пишет "Слово і діло".

Арестовать центр конного спорта Gut Einhause просил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также просил ареста корпоративных прав Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% от ее уставного капитала, принадлежащей компании Ostexpert Limited.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятый год дела Насирова: юрист объяснил медленное движение

По словам прокурора, имущество было получено в результате совершения уголовных правонарушений, в которых обвиняется Онищенко. В частности, на счета Ostexpert limited в Латвии вывели средства, вероятно, преступного происхождения.

Украинские правоохранители получили от немецких органов информацию о приобретении Онищенко через Ostexpert limited центра конного спорта за €19,08 млн.

Также экс-нардеп приобрел за €2 млн конюшни для лошадей.

Суд арестовал имущество, поскольку считает, что оно может подлежать специальной конфискации.

Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Речь идет о присвоении более 740 млн грн Укргазвидобування.

В октябре прошлого года Онищенко заявил, что получил гражданство Российской Федерации.

Депутат уехал из Украины в 2016 году. Тогда в июле Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Был членом депутатской группы "Воля народа".

Находился то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины.

В 2019 году бывшего нардепа задержали и взяли под стражу в Германии. В мае 2020-го издание Deutsche Welle сообщило: Германия отказала Онищенко в убежище. Его адвокат заявил, что у Онищенко остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является.

Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-нардепа заочно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ипподром беглеца Онищенко арестовали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Вернули национальную святыню венграм

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского 2 Просмотров: 19216
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
7
 1 Просмотров: 14247
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 4 Просмотров: 12501
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 11934
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 11457
Политика
Благодарили мэра и "слугу народа": в селе торжественно открыли школьный туалет
Благодарили мэра и "слугу народа": в селе торжественно открыли школьный туалет
7
 Просмотров: 54
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
5
 Просмотров: 711
Ермак рассказал о переговорах с советниками лидеров Германии и Франции перед их визитом в Москву
Ермак рассказал о переговорах с советниками лидеров Германии и Франции перед их визитом в Москву Просмотров: 207
Жозеп Боррель прибыл в Украину с визитом
Жозеп Боррель прибыл в Украину с визитом Просмотров: 360
НАТО проведет заседание с РФ: назвали даты
НАТО проведет заседание с РФ: назвали даты Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
4
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
2
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
Голосов: 1115
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть